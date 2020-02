Der Play Off Platz ist so gut wie sicher. Die fünf von Citybasket schlugen den Verfolger mit 91:74. Der Sieg war in keiner Phase des Spiels gefährdet. Der weitere Verfolger Herten schwächelte in Deutz und belegt nun Platz 8 in der Tabelle.

Bester Scorer war wiedereinmal Antoine Myers, mit 26 Zählern.