Das Sportbildungswerk bietet ab Mittwoch, 8. Januar, von 8.45 bis 9.45 Uhr den Kurs "Aktive Gymnastik für Frauen und Männer 75 plus" in der Sporthalle des Theodor-Heuss-Gymnasiums, Sauerbruchstraße 10, in Recklinghausen an.

Ohne Unsicherheiten einfach in den Bus einsteigen, locker über die Schulter nach rückwärts schauen, sich schmerzfrei nach etwas bücken, ein federnder Gang - Beweglichkeit spielt eine wichtige Rolle. Was in jüngeren Jahren als völlig selbstverständlich erachtet wurde, verschwindet mit zunehmendem Alter immer deutlicher. Sich diese Beweglichkeit zurückzuholen, ist Aufgabe und Ziel zugleich.

Mit dem Übungsangebot wird besonderer Wert auf Erhaltung und Verbesserung der Bewegungsfertigkeiten gelegt. Die Teilnehmer erwartet ein sanftes und angepasstes Training für den ganzen Körper sowie ein vielseitiges Programm zur Förderung der Beweglichkeit, zur Kräftigung der Muskulatur, zum Training der Koordination und zur Entspannung. Mit Musik und Handgeräten wird das Training abwechslungsreich gestaltet.

Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel. 02364/6043198 oder per E-Mail an bildungswerk@ksb-re.de.