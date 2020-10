Es war ja mein erster Mammut Marsch, von der Orga und Ablauf OKAY.... sie mussten ja ständig wegen Corona Änderungen machen... aber

es hat alles gut geklappt..

Es sollten ja nur 880 HM sein, sind aber 1145 geworden aber die haben wir noch mitgenommen.

Mitten am Berg in Ende kommt mir auf einmal die Stefanie Mutman entgegen.. schön war es..

Auf den letzten 10 km fing es an zu Regnen und ich bekam die 2. Luft... aber Laufen ist einfacher, mir tun alle Knochen weh.

#LaufundLehrtrainer