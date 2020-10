Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender haben Axel Schiller, Mitarbeiter in der sozialen Betreuung des evangelischen Johanneswerks, zu einem Gartenfest in den Park von Schloss Bellevue eingeladen. Dem 57-Jährigen, der seit 2009 im Karl-Pawlowski-Altenzentrum tätig ist, wurde dieser Dank stellvertretend für alle Pflegekräfte des Johanneswerks zuteil.

Aufgrund steigender Infektionszahlen wurde die Einladung auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. So wurde nicht der Park Bellevue, sondern das helle Atrium des Altenheims für Axel Schiller und alle Mitarbeitenden des Altenzentrums zum Ort der Anerkennung. Frederik Müller, Inhaber der Firma „Let it Shake“, zauberte an seiner mitgebrachten Theke alkoholfreie Cocktails mit so wohlklingenden Namen wie Sunrise, Babypool oder MangoTango. Tanja Schult vom „Kristall-Café“ sorgte für herzhafte und süße Kleinigkeiten an einem kalten Büffet. Einrichtungsleitung Joanna Tymoszuk dankte so allen Mitarbeitenden für den Einsatz während der Pandemie.