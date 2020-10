Die diesjährige Jahreshauptversammlung der DLRG Heiligenhaus fand unter Hygiene- und Abstandsvorschriften im Freibad unter der Terrasse der Sauna statt.

Die Frage, was wird auch dem Heljensbad wird, beschäftigte die Teilnehmenden. „In diesem Jahr ist die Diskussion wegen Corona ganz verstummt,“ so Hans-Peter Endl, “aber wir als Wasserrettungsorganisation sind auf ein Bad angewiesen.“

1605 Ausbilderstunden

34 Ausbilder leisteten im letzten Jahr dort 1605 Ausbilderstunden. 8 Lehrscheininhaber waren für die Ausbildung hauptverantwortlich, die wieder ein gute Anzahl an Schwimm- und Rettungsschwimmprüfungen abnahmen. Einen Punkt nahmen die Ehrungen ein. „Wie jedes Jahr haben wir diesmal wieder Ehrungen für 10, 25, 40 und 50 Jahre Mitgliedschaft,“ so Vorsitzender Hans-Peter Endl. Aber auch die Jüngsten wurden bedacht. Michael Prisille konnte den ersten sechs Jugendlichen eine Urkunde über eine erfolgreiche Teilnahme an der Basisausbildung für Einsatzdienste übergeben.

Mitarbeiter-Verdiensturkunde des DLRG Landesverbandes Nordrhein

Für ihre ehrenamtliche Mitarbeit in der DLRG bekamen dann weitere 5 Helfer die Mitarbeiter-Verdiensturkunde des DLRG Landesverbandes Nordrhein. Für verdienstvolle Mitarbeit in der DLRG wurden Claudia Grah, Tanja Freiburg, Susanne Jakobs und Joachim Strötges mit dem Verdienstabzeichen in Bronze ausgezeichnet. Das Verdienstabzeichen in Silber gab es für Michael Prisille, Markus Otten und Michael Rückels. Eine Ehrenurkunde in Gold gab es für Gaby Vossen und Uwe Abelmann. Die höchste Auszeichnung der DLRG, Gold mit Brilliant erhielten Hans-Peter Endl und Michael May.

Foto: DLRG Heiligenhaus