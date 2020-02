Zwei Frauen verkaufen am Samstag, 22. Februar, selbstgestrickte Mützen, Schals und Socken bei Rewe, Theodor Körner Straße, Recklinghausen-Süd, und werden den kompletten Erlös an das Hospiz Hl. Franzikus, Feldstrasse, Recklinghausen, übergeben.

Birgit Kraft hatte auch im letzten Jahr zusammen mit ihrer Mutter Brigitte Handarbeiten für den guten Zweck verkauft und konnte 300 Euro dem Hospiz übergeben. Nach der Besichtigung des Hauses waren die Beiden so begeistert von der Einrichtung, dass diesmal der komplette Erlös von diesem Verkaufstag an das Hospiz gehen soll.