„Für jedes Kind ein Geschenk“ so lautet das Motto der Initiative vom Vestischen Unternehmerkreis e.V. (Vest UK). Auch in diesem Jahr sammelt der Vest UK gemeinsam mit vielen Händlern und Unternehmen aus Recklinghausen Geschenke für die Ev. Jugend- und Familienhilfe im Vest.

Nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr möchten die Organisatoren noch viel mehr Kindern und Familien eine Freude machen.

„Wir haben damals rund 450 Geschenktüten gesammelt“, berichtete Jens Bühning, stellvertretender Vorsitzender, der die Aktion erneut koordiniert. „Natürlich ist es unser Ziel, in diesem Jahr mit der Unterstützung des Palais Vest noch mehr Kinder glücklich zu machen.“

Wichtel-Tüten bis 19. Dezember abholen

Gemeinsam mit dem Shopping Center werden bis Samstag, 19. Dezember, Wichtel-Tüten und -Materialien den teilnehmenden Wichtel-Stationen kostenlos zur Verfügung gestellt. Jeder, der einen kleinen Beitrag leisten möchte, füllt eine Wichtel-Tüte mit einem Geschenk und bereitet damit einem Kind eine große Freude zu Weihnachten.

„Wir freuen uns, „erklärt Felix Veltel, Centermanager Palais Vest, „den Vestischen Unternehmerkreis bei seiner wundervollen Arbeit für die Jugend- und Familienhilfe unterstützen zu können.“

So geht´s