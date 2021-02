„Die Spende kommt wie gerufen“, sagte Jutta Beeking, Vorsitzende des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) Recklinghausen e.V., mit großer Erleichterung, als Apotheker Frank Gretenkord, Inhaber der Rosen-Apotheke, 800 FFP2-Masken zur „Recklinghäuser Tafel“ brachte.

Damit kann die Einrichtung in SkF-Trägerschaft ihre ehrenamtlichen Helfer ausstatten. Gretenkord kündigte zudem noch eine Geldspende für die Tafel an.

Auch in der Tafel benötigen die Aktiven medizinische Masken. „Überall, woEhrenamtliche Bedarf haben, wollen wir sie unterstützen – wenn Arbeitswege sich kreuzen oder Fahrer und Beifahrer beim Transport der Lebensmittel nebeneinandersitzen“, sagt SkF-TafelKoordinator Daniel Ruppert. „Daher hilft uns die Spende viel weiter, um den Betrieb der Tafel an die jetzige Situation anpassen und weiterführen zu können“, ergänzt die Vorsitzende Jutta Beeking.

Die gespendeten 800 FFP2-Masken nimmt Apotheker Gretenkord aus seinem Bestand. „Ich habe frühzeitig im pharmazeutischen Großhandel reichlich Masken eingekauft. Ich kann erkennen, dass ich nicht alle abgeben werde. Es ist wichtig, dass Menschen, die sich in der Tafel engagieren, entsprechend ausgestattet sind“, erklärt Gretenkord seine Spende an den SkF Recklinghausen.

Eigenanteil spenden

In der Apotheke von Frank Gretenkord können auch die Kunden außerdem die Tafel unterstützen, indem sie ihren Eigenanteil für die FFPS-Masken an die SkF-Einrichtung spenden.

Zum Hintergrund: Im Dezember konnten sich bereits Über-60-Jährige sowie Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen oder Corona-Risikofaktoren drei kostenlose FFP2-Schutzmasken in einer Apotheke abholen. In der jetzt laufenden zweiten Phase erhalten Versicherte von den Krankenkassen Berechtigungsscheinen zugeschickt. Diese können in den Apotheken in sechs Masken eingetauscht werden. Dabei muss aber ein Eigenanteil von zwei Euro gezahlt werden. Der Betrag bleibt normalerweise bei den Apotheken, die den Einkauf und die Abgabe organisieren.

Die Rosen-Apotheke verlangt diesen Eigenanteil nicht. Die Kunden können aber die zwei Euro der „Recklinghäuser Tafel“ spenden und noch während der zweiten FFP2-MaskenVerteilung Gutes tun. Seit Anfang Januar sind so schon 500 Euro zusammengekommen. „Mit dem Geld können wir haltbare Lebensmittel zukaufen, die wir von den Supermärkten weniger bekommen als frische Ware wie Salat, Obst und Backware“, verdeutlicht Tafel-Koordinator Ruppert.

"Recklinghäuser Tafel"