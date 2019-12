Für die Kinder aus den „RiVer“-Gruppen von SkF und Caritas sind die ersten Weihnachtsgeschenke angekommen. Brigitte Siefert, Simone Möller und Silvia Jochim aus dem Vorstand des Inner Wheel Club Recklinghausen-Marl übergaben 30 bunte Pakete an die Sozialarbeiterinnen Tanja Westhoff und Janine Markowski.

Die Inner-Wheel-Damen hatten ehrenamtlich in der „Hütte der guten Taten“ auf dem Weihnachtsmarkt in Recklinghausen Wunschzettel der RiVer-Kinder angeboten. Besucher konnten die Wünsche wahr werden lassen, sie mussten lediglich die Wunschzettel kaufen. „Die Wunschzettel für die RiVer-Kinder waren sehr gefragt. Viele Menschen spenden gerne vor allem für Initiativen, die Kinder vor Ort hier in Recklinghausen unterstützen“, sagte die aktuelle Club-Präsidentin Brigitte Siefert. Der örtliche Inner Wheel Club unterstützt das „RiVer“-Projekt für Kinder von psychisch- oder suchtkranken Eltern schon seit einigen Jahren. Zuletzt freuten sich die Mädchen und Jungen über Rucksäcke, Brotdosen und Trinkflaschen.

Was ist Inner Wheel?

Inner Wheel ist die weltweit größte eigenständige Frauen-Service-Club-Organisation mit zurzeit rund 3700 Clubs und insgesamt 108.000 Mitgliedern in 104 Ländern auf allen fünf Erdteilen. Die Frauen pflegen nicht nur Freundschaften, sondern engagieren sich ehrenamtlich für soziale Projekte und setzen sich für die internationale Verständigung ein. Regelmäßig finden Vorträge, gemeinsame Aktivitäten und Benefizveranstaltungen statt.

Wofür steht "RiVer"?

„RiVer“ steht für „Risiken erkennen, vernetzt handeln“. Konkret geht es um die Betreuung von Kindern, deren Eltern sucht- oder psychisch krank sind – oder beides. In solchen Situationen bleiben die Bedürfnisse von Kindern oft auf der Strecke. In Gruppenstunden einmal in der Woche können die Mädchen und Jungen erzählen, was sie bewegt und worüber sie sich Sorgen machen. Sie spielen miteinander, entdecken ihre Stärken und lassen Scham- und Schuldgefühle hinter sich. „RiVer“ ist ein Projekt von SkF und der Caritas Recklinghausen. Derzeit gibt es vier Gruppen: je eine gemischte Gruppe für Grundschul- und für Vorschulkinder sowie zwei Mädchengruppen.

Jungen-Gruppe startet bald - bitte anmelden!

Im nächsten Jahr startet eine neue Gruppe für Jungen ab der fünften Schulklasse. Einige Plätze sind noch frei. Bei ihren regelmäßigen Treffen erleben die Jungen tolle Abenteuer. Auf dem Programm stehen etwa ein Besuch der Bauspielfarm, Bogenschießen und ein Ausflug in den Hochseilgarten.

Anmeldung und Infos: Tanja Westhoff, Tel. 02361/ 4859817, E-Mail tanja.westhoff@skf-recklinghausen.de; Janine Markowski, Tel. 02361/ 5890740, E-Mail j.markowski@caritas-recklinghausen.de