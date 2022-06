Achtung, Kinder! Diese letzte Rechenaufgabe vor den großen Sommerferien packt ihr spielend: „2x3=frei“ lautet die einfache Gleichung am Freitag, 24. Juni. Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Recklinghausen e.V. baut auf dem Rathausplatz von 14 bis 17 Uhr ein Parcours auf, mit zwei mal drei - richtig gerechnet – also sechs witzigen Spielen. Wer den Spaß hinter sich hat, startet dann bestens vorbereitet und mit einer Urkunde in die (schul-)freie Zeit.

Am Nachmittag ihres letzten Schultages werden die Kinder voll auf ihre Kosten kommen. „Sie sollen spielen und Spaß haben wie auf einer Kirmes, und sie können sich bewegen“, kündigt Mit-Organisatorin Martina Kraus, Leiterin des SkF-Projekts für Kinder aus Trennungs- und Scheidungsfamilien, an. Und Marlene Freundlieb aus dem River-Projekt für Kinder sucht- oder psychisch kranker Eltern ergänzt: „Die Kinder haben die Möglichkeit, ausgelassen und einfach Kind zu sein.“ Am Ende zähle nur eins: „Sie sollen gut gelaunt und beflügelt in die Ferien starten.“

Kinder balancieren, werfen, fangen und drücken auf die Tube

Der Parcours auf dem Platz direkt vor dem Rathaus hat es wirklich in sich. Die Kinder schnuppern Höhenluft, sie müssen balancieren, genau zielen, die Hüften kreisen lassen, die teuflisch schnelle Wurfmaschine bezwingen und dürfen schließlich auf drei Rädern nicht aus der Kurve schlittern. Abwechslung und Spaß sind also klar einkalkuliert. Jedes Kind bekommt eine Karte und holt sich an den Stationen einen Stempel ab. Sind die „2x3“ Stationen durchlaufen, kann die Karte in eine Urkunde eingetauscht werden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Sozialarbeiterinnen informieren Eltern bei Kaffee und Kuchen

Auch die Eltern sind herzlich willkommen. Sie können sich über die Angebote des SkF informieren und die Sozialarbeiterinnen mit ihren Fragen löchern. Sie können sich aber auch nur an den Bänken und Tischen niederlassen und mit Freude den spielenden Kindern zugucken. Kuchen, kühle Getränke sowie Kaffee und Tee gibt es für alle gratis.

Info Mehr zum Aktionstag und zu den Gruppenangeboten des SkF:

- Martina Kraus, Gruppe für Kinder aus Trennungs- und Scheidungsfamilien, Tel. 0151/ 20 56 72 22, E-Mail martina.kraus@skf-recklinghausen.de

- Marlene Freundlieb, Projekt „River“ für Kinder von Kinder sucht- oder psychisch kranker Eltern, Tel. 0151/ 42 48 06 82, E-Mail marlene.freundlieb@skf-recklinghausen.de