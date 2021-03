Nachdem das Radioformat „KwieKIRCHE“ im vergangenen Jahr am Heiligabend mit dem ersten Radiogottesdienst in der Geschichte von Radio Vest mehrere Tausend Hörer*Innen erreichte, folgt am Ostermontag, 5.April, um 20 Uhr eine „Fortsetzung“.

Das vom Bistum Münster 2020 mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnete Radioteam bereitet erneut einen Radiogottesdienst mit Impulsen, Lesung, geistlicher und moderner Musik sowie dem Osterereignis und einem Ostersegen vor. Der Ostersegen wird vom evangelischen Pfarrer Eugen Soika aus Recklinghausen gespendet.

Soika ist dankbar, bei dem Radiogottesdienst dabei sein zu können: „Ich halte Radiogottesdienste für eine gute Möglichkeit, die Botschaft vom menschenfreundlichen und weltzugewandten Gott zu den Menschen zu bringen, auch zu denen jenseits der Kirchenmauern. Bei einer Umfrage an der Christuskirche Recklinghausen, welcher Teil des Gottesdienstes den Mitfeiernden besonders wichtig ist, kreuzte eine Mehrheit den Segen an. Ich freue mich besonders, an Ostern den Menschen diese wichtigen Worte des Segens zuzusprechen. Gerade im Corona-Jahr sage ich ihnen sehr gerne zu, dass Gott an ihrer Seite ist, dass er ihr Leben stärken und sie vor Bösem bewahren will.“

Auch Oliver Kelch, der seit Anfang 2018 katholische Theologie im Fernstudium studiert, freut sich auf die Zusammenarbeit mit der evangelischen Gemeinde: „Nachdem wir Weihnachten mit Propst Jürgen Quante die katholische Kirche bei uns hatten, ist es ein richtiges Zeichen, nun die evangelische Gemeinde an Board zu haben. Unser Radiogottesdienst richtet sich auch diesmal an alle, die an die frohe Botschaft der Auferstehung glauben, Kraft suchen, Zuspruch benötigen oder einfach eine Stunde abschalten möchten.“

Der Bürgerfunk Recklinghausen e.V., der als Produzent mehrerer Bürgerfunksendungen für Radio Vest verantwortlich ist, ist dankbar, dass der Lokalsender erneut den Radiogottesdienst senden wird. Die Erfahrungen von Weihnachten zeigen, dass Hörer*Innen das Angebot der Interaktivität wahrnehmen. Jede*r ist aufgerufen, persönliche Fürbitten einzureichen. Diese werden dann im Radiogottesdienst eingebunden und verlesen, so Kelch: "Bis zum Palmsonntag, 28. März, können Fürbitten über die Internetseite eingereicht werden. Auf www.KwieKIRCHE.de finden sich dazu alle Informationen.

Das Bürgerfunkmagazin „KwieKIRCHE“ sendet seit Anfang 2019 alle 14 Tage montags auf Radio Vest ein kirchliches Magazin. Mehrmals wöchentlich gibt es im KwieKIRCHE-Podcast auch Nachrichten, Impulse und Interviews. In dieser Woche u.a. mit Pirmin Spiegel (Hauptgeschäftsführer MISEREOR) und Hanno Rother (Pfarrer der Kirchengemeinde Liebfrauen Recklinghausen).

Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und auf www.KwieKIRCHE.de. Dort steht übrigens in der Osternacht auch der Radiogottesdienst zur Verfügung. Und auch an Pfingsten ist ein Radiogottesdienst geplant.