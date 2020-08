Die erst 16-jährige Margaux Grilec erlernte in diesem Jahr das 10-Finger-Tastschreiben im Stenografenverein Recklinghausen. Bereits nach wenigen Unterrichtsstunden konnte sie deutlich schneller als ihre Mitschüler/-innen schreiben. Zum Abschluss des Kurses erreichte sie in einer 10-Minuten-Abschrift das beste Ergebnis der vergangenen Jahre.

Ihr Können stellte sie dann auch im Bundesjugendschreiben unter Beweis. Das Bundesjugendschreiben wird jährlich in Schulen, Vereinen und Bildungseinrichtungen durchgeführt. In verschiedenen Altersgruppen werden auf Bundes- und Landesebene die schnellsten Teilnehmer ermittelt. Mehr als 4.000 Schülerinnen und Schüler nahmen bundesweit an diesem Wettbewerb teil. Mit 261 Anschlägen pro Minute erzielte Margaux Grilec die beste Arbeit in NRW und wurde somit Landessiegerin in ihrer Altersgruppe. Im Bundesvergleich erreichte sie Platz 8. Seit einigen Wochen trainiert Margaux Grilec nun als jüngstes Vereinsmitglied im Vestischen Steno-Club und verbessert kontinuierlich ihre Leistung.