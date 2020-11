Da die diesjährige Mitgliederversammlung der Bürgerschützengilde „Bruch 1864“ e.V. coronabedingt entfallen musste, wurden die Ehrungen im Rahmen einer kleinen Feierstunde bei Kaffee und Kuchen vorgenommen.

Für langjährige Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund konnten Hermann Vogt (50 Jahre), Marco Dudenhofen und Hermann Schürmann junior (40 Jahre) sowie Elke Lux, Hans Günter Peters und Lothar Nowak (25 Jahre) ausgezeichnet werden.

Darüber hinaus wurde Markus Nagler das Kreisehrenzeichen in Bronze, Andreas Immick das Ehrenschild des Westfälischen Schützenbundes und Günter Behrendt das Bezirksehrenzeichen in Bronze verliehen.

Der zweite Vorsitzende Werner Dudenhofen überraschte den Gildenvorsitzenden Carsten Dapper ebenfalls mit einer Auszeichnung – dem Bezirksehrenzeichen in Silber. Zuletzt überreichte dieser die Kölner Medaille für den kürzlich verstorbenen Hermann Schürmann senior posthum an dessen Sohn.