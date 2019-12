Es sind wieder interessierte Frauen und Männer gefragt, die schon immer Freude am Umgang mit Senioren hatten, die sich beruflich verändern wollen, die einen erfolgreichen wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt anstreben.

Dann lassen Sie sich in 9 Monaten (inkl. 2x Praktika) zum/r Seniorenassistent/in ausbilden und finden Sie ihren Weg in die Arbeitswelt. Der Verein Frauen in Arbeit e. V. unterstützt und begleitet Sie vor und während der Qualifizierung damit Sie am Ende Ihr Zertifikat in den Händen halten.

Nutzen Sie die Chance auf eine sinnvolle, flexible und interessante Qualifizierung mit Zukunft. Nächster Start 2. März 2020.

Infoveranstaltung am:

16. Januar 2020

von 10-12Uhr

im Gehörlosenzentrum Oerweg 38, 45657 Recklinghausen

Lassen Sie sich beraten, Ansprechpartnerin Frau Schwarz, Tel.: 02361/908287 oder per Mail: s.schwarz@fraueninarbeit.de

Mehr Informationen auch unter www.fraueninarbeit.de