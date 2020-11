Weihnachten 2020 wird anders! In Corona-Zeiten ist das klar. Die Kirchengemeinden im Kreis Recklinghausen stehen in diesem Jahr vor großen Herausforderungen. Es ist mit einer begrenzten Anzahl an zulässigen Personen in den Krippenfeiern, Christmetten und Weihnachtsgottesdiensten an den Weihnachtstagen zu rechnen. Maskenpflicht, Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen schrecken zudem viele vor dem Kirchenbesuch ab - schon jetzt.

Das vom Bistum Münster in diesem Jahr mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnete Radioformat "KwieKIRCHE" möchte da eine Lücke schließen. Erstmals in der Geschichte des Lokalsenders Radio Vest wird es an Heilig Abend einen Radio-Gottesdienst zu hören geben. Oliver Kelch, Kopf des Radioformats "KwieKIRCHE", plant mit seinem Team einen Wort-Gottesdienst mit Impulsen, Lesungen, weihnachtlicher Musik von Klassikern über Taizé bis hin zu modernen Weihnachtstiteln und natürlich der Weihnachtsgeschichte und einem Radio-Segen. "In diesen Zeiten ist es besonders wichtig, Impulse zu setzen, Unterstützung zu geben. Dies hat uns dazu bewogen, einen Radio-Gottesdienst zu planen.", so Oliver Kelch, der seit Anfang 2018 Theologie im Fernstudium studiert.

Ann-Christin Bergau vom Verein Bürgerfunk Recklinghausen e.V.:"Wir sind Radio Vest dankbar, die es uns ermöglichen, einen Radio-Gottesdienst am 24.Dezember zu senden. Dies ist ein absolutes Novum, hat es in 30 Jahren Lokalradio im Kreis Recklinghausen noch nicht gegeben. Wir sind uns der großen Verantwortung bewußt und werden die Hörerinnen und Hörer nicht enttäuschen." Kelch ergänzt: "Der Radio-Gottesdient wird für Alle da sein, für Jung und Alt und ganz Alt. Er beginnt zur besten Sendezeit um 20 Uhr und wird eine Stunde dauern." Die Herausforderung ist da, die Vorbereitungen starten in wenigen Tagen. Wenn der Gottesdienst beim Publikum ankommt, denkt das Bürgerfunk-Team auch an eine Fortsetzung im kommenden Jahr.

Ein ebenfalls neues Angebot startet bereits am 1. Advent. Der KwieKIRCHE-Advents-Pod-lender wird ein besonderer Adventskalender mit hörbaren Impulsen. Täglich öffnet das Team von KwieKIRCHE ein Türchen. Dahinter tauchen dann adventliche Impulse und Gedanken auf, die man sich als Podcast anhören kann. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und auf www.KwieKIRCHE.de. Dort steht übrigens am Heilig Abend auch der Gottesdienst zur Verfügung.