Recklinghausen: 9. Klasse besucht NPW Sinfoniekonzert

Seit Beginn dieser Konzert Saison hat sich der Alters-Durchschnitt des Publikums deutlich verjüngt. Grund ist, dass die Stadt der jeweiligen Partnerschule der NPW zu allen Sinfonie-Konzerten je 30 Freikarten spendiert.

In dieser Spielzeit 2019/2020 ist das Marie-Curie-Gymnasium Partnerschule des in Recklinghausen beheimateten größten NRW Landesorchesters und schickte die Klasse 9a mit ihrer Klassenlehrerin Martina Terwei ins 4. Sinfoniekonzert. "Es war ein sehr schönes und eindrucksvolles Konzert, die Schülerinnen und Schüler fanden es richtig gut, auch wenn es eine anspruchsvolle Höraufgabe war“ so die Klassenlehrerin im Anschluss bei der Nachbesprechung mit den beiden Schulbeauftragten Dan Tarna und Torsten Müller. Besonders der schwungvolle Kabalewski, aber auch das Violinkonzert und dessen melancholisch-feinsinnige Passagen, von dem jungen, modernen Violinisten Jiri Vodicka gespielt, der die Noten von seinem iPad ablas, hinterließen bleibenden Eindruck bei den Schülerinnen und Schülern.