Die Corona-Krise und die weiterhin sehr hohen Zahlen infizierter Personen bundesweit undauch im Kreis Recklinghausen haben das Team der „RECKLINGHAUSEN BIBEL“ erneut dazu

veranlasst, die nun für März geplanten Aufnahmen zu verschieben.

Ursprünglich sollten in vier Kirchen in Recklinghausen bereits im Oktober und November 2020 die vier Evangelien des Neuen Testaments von mehr als 250 Bürgerinnen und Bürgerneingelesen, aufgezeichnet und dann zu Weihnachten 2020 als Podcast kostenlos zur

Verfügung gestellt werden. Wegen der damals hohen Werte wurde im Projekt-Team geplant,

den März 2021 als neuen Termin zu wagen.

„Aber jetzt, wo wir täglich mehr als 1.000 Todesopfer verzeichnen und der Lockdown uns viel abverlangt, wäre es sowohl verantwortungslos als auch rücksichtlos, dieses Projekt zurealisieren. Es wäre kein gutes Zeichen, schon gar nicht für ein kirchliches Projekt, wenn wir

am Termin im März festhalten würden. Wir sehen es da wie im Brief des Apostels Paulus an

die Philliper: Brüder, Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der

anderen.“, so Oliver Kelch, der mit dem Verein Bürgerfunk Recklinghausen e.V. dieses

einmalige Projekt realisieren will.

„Einen neuen Termin werden wir vorerst nicht planen. Wir möchten zunächst die Impfungen abwarten bevor wir weitere Planungen starten.“, so Kelch weiter. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben: Die RECKLINGHAUSEN-BIBEL wird aufgezeichnet undals Podcast veröffentlicht werden. Vielleicht ist es im Spätsommer möglich.