Recklinghausen: Ein Führerschein fürs Wohnen

Im ehemaligen Kreiswehrersatzamt fand für Neuzugewanderte und Geflüchtete aus den Unterkünften am Elper Weg und der Ovelgönnestraße erstmalig ein Workshop zum Erreichen des sogenannten Wohnungsführerscheins statt. Denn mit einer Wohnung kommen nicht nur Rechte, sondern auch viele Pflichten und Kosten auf Mieter zu.

„Wir möchten den Flüchtlingen Ängste nehmen und sie mit Hilfe von Schulungen aufklären. Eine Wohnung ist ein entscheidend wichtiger Schritt, damit Integration gelingen kann“, sagt der Erste Beigeordnete Georg Möllers. Im Workshop wurden die Teilnehmenden auf Themen wie Wohnungssuche, den Auszug aus den Übergangsheimen, Mietvertrag, Ummeldung, die Integration in eine Wohngemeinschaft und vieles mehr vorbereitet. Ziel des Wohnungsführerscheins ist es, die Kompetenzen der Geflüchteten zu stärken. „So geben wir den Menschen eine Chance, eigenverantwortlich zu handeln“, ergänzt Georg Möllers. Auf der anderen Seite soll die Öffentlichkeit – insbesondere potenzielle Vermieter – Gewissheit erhalten, dass Personen mit Wohnungsführerschein über erforderliche Kenntnisse verfügen, den Anmietungsablauf und Wohnungsalltag gut bewältigen zu können. Künftig plant die Stadt weitere Workshops anzubieten. Das Zertifikat „Wohnungsführerschein“ richtet sich an Personen, deren Flüchtlingseigenschaft kürzlich anerkannt wurde oder voraussichtlich zeitnah anerkannt wird. Durch den Workshop soll die Wohnungssuche für Geflüchtete erleichtert werden.