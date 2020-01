Recklinghausen: Musik im KiTa-Alltag - Fachtagung am 21. Januar

Vielseitige Anregungen, wie tägliche Abläufe und Rituale, Übergänge und Feste im Jahresverlauf musikalisch begleitet werden können, stehen im Mittelpunkt des Fachtags "Kita-Alltag - leichtgemacht mit Musik".

In einem Impulsvortrag und drei Kurzworkshops mit Vera Hotten, Christoph Studer und Gabriele Gölz gibt es viele praktische Tipps und konkrete Beispiele, wie Lieder, Rhythmen und Musikspiele den pädagogischen Alltag in der Kita erleichtern und verschönern kann.

Der Fachtag findet am Dienstag, 21. Januar, von 9.30 bis 16.30 Uhr im Herwig-Blankertz-Berufskolleg, Campus Blumenthal 1, statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.landesmusikakademie-nrw.de.