Die Spendenaktion „Sena“ in der Residenz am Festspielhaus hat der VestischeVestischen Jugendklinik Datteln 4395,36 Euro gebracht. Hannah Iserloh, Sprecherin der Kinder- und Jugendklinik, nahm den Betrag jetzt im Beisein von Bürgermeister Christoph Tesche entgegen. Der erste Bürger der Ruhrfestspielstadt hatte sich gerne als Schirmherr für die Spendenaktion zur Verfügung gestellt.

"Ich bin begeistert, dass sich aus einem privaten Fall wie bei Oguzhan Tirkiz ein soziales Engagement entwickelt hat“, sagt der Bürgermeister.

Initiator der Aktion ist Oguzhan Tirkiz, Serviceleiter der Residenz. Die Tochter Sena des 43-Jährigen war an einer Gehirnentzündung erkrankt. In der Vestischen Kinder- und Jugendklinik ist die Siebenjährige medizinisch so gut versorgt worden, dass sich ihr Gesundheitszustand stabilisiert hat. Das Mädchen, das gut zwei Wochen auf der Intensivstation der Kinderklinik lag, kann heute wieder ein normales Leben führen. Aus Dankbarkeit hat der Vater die Werbetrommel gerührt, um der Einrichtung in Datteln etwas zurückzugeben, für die Versorgung, die seiner Tochter das Leben gerettet hat. „Kinder sind unsere Zukunft“, sagt Oguzhan Tirkiz.

„Wir sind ausgesprochen dankbar für diese Spende“, sagt Klinik-Sprecherin Hannah Iserloh.

Spendenbereitschaft lässt nach

Gerade jetzt in Pandemie-Zeiten spüre die Kinder- und Jugendklinik, dass das Geld knapper wird und die Spendenbereitschaft notgedrungen nachlässt. Da sei eine Hilfe, wie sie jetzt aus der Residenz gekommen ist, „Gold wert“. „Die Vestische Kinder- und Jugendklinik leistet gerade in Zeiten von Corona großartige Arbeit. Auch deshalb habe ich für die Spendenaktion in der Residenz am Festspielhaus gerne die Schirmherrschaft übernommen“, so Bürgermeister Tesche.

Dass der Betrag so erfreulich groß geworden ist, dazu haben viele helfende und offenherzige Menschen in und um die Residenz beigetragen. Allein Convivo, Träger der Einrichtung auf dem Grünen Hügel in Recklinghausen, hat einen Scheck in Höhe von 1500 Euro beigesteuert. „Für das Unternehmen ist es selbstverständlich gewesen, diese Aktion mitzutragen“, sagt der Residenz-Direktor Yasin Külah, der sich auch bei Convivo-Geschäftsführer Torsten Gehle bedankt. Aber auch die Bewohner sowie die Mitarbeiter der Senioren-Einrichtung haben viel Geld in das Holzschiffchen gesteckt, das seit dem Spätsommer im Foyer der Residenz steht. „Wir wollen das Schiffchen dort stehen lassen und setzen weiterhin auf die Spendenbereitschaft“, sagt Oguzhan Tirkiz, der sein Glück kaum fassen kann ob der großartigen Unterstützung seiner Idee. Der Recklinghäuser, seit dem Jahr 2002 in Diensten der Residenz am Festspielhaus, hat darüber hinaus viele Unternehmen, Partner, Nachbarnund sonstige Organisationen angeschrieben. „Überall war die Bereitschaft hoch, einen Obolus beizutragen“, so der Serviceleiter. Besonders gefreut hat er sich über einige enorm großzügige Spenden aus Reihen der Bewohner. „Das zeigt, dass wir hier eine gute Gemeinschaft haben und Alt und Jung zusammenhalten“, so Oguzhan Tirkiz.

Information

Infos zur Spendenaktion „Sena“ sind unter Tel. 02361 9171-412, oder unter serviceleitung@residenz-recklinghausen.de erhältlich.