Familien in den Unterkünften sind oft vom Homeschooling ausgeschlossen. Ihnen fehlen die nötigen Computer. Daher bittet der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Recklinghausen e.V. um funktionstüchtige Laptops und Tablets.

Überall läuft der Schulunterricht derzeit auf Distanz und digital. Familien in den Unterkünften fehlen oft die nötigen Computer. Daher bittet der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Recklinghausen e.V., der die Geflüchteten in den städtischen Unterkünften in sozialen Dingen berät, um Hilfe. Dringend benötigt werden funktionstüchtige Laptops und Tablets.

Einen ruhigen Platz in der Unterkunft suchen

Die Geräte sind wichtig, damit Schülerinnen und Schüler aus den Flüchtlingsunterkünften in Corona-Zeiten am digitalen Unterricht teilnehmen können. Der große Vorteil von mobilen Laptops und Tablets: Sie können da genutzt werden, wo Platz und Ruhe ist. Oft teilen sich nämlich Kinder in den Unterkünften ein Zimmer. „Mit einem Laptop oder Tablet können sie flexibel ausweichen und arbeiten“, sagt Maria Bongers, Sozialarbeiterin in der Unterkunft an der Herner Straße.

Smartphones sind keine Lösung

Sechs Familien hat der SkF bereits mit Rechnern aus dem eigenen Bestand versorgt. So hat zum Beispiel eine Familie einen Laptop bekommen. Aber damit müssen nicht nur die vier Kinder ihre Schulaufgaben erledigen, sondern will auch der Vater für seinen Hauptschulabschluss pauken. „Das klappt natürlich nicht“, weiß Maria Bongers. Ein Smartphone als Ausweichmöglichkeit sei zum Lernen allenfalls eine kurzzeitige Notlösung. „Homeschooling ist damit mehr schlecht als recht zu machen“, so Maria Bongers.

Experte Sascha Bödecker hilft

Wenn es geht, sollten die gespendeten Geräte aus datenschutzrechtlichen Gründen schon auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt sein, bevor sie beim SkF abgegeben werden. Wo dies nicht möglich ist, übernimmt diese Aufgabe mit Sascha Bödeker eine qualifizierte Datenschutzfachkraft. Der Recklinghäuser ist Inhaber der EDV-Beratungsfirma „sb IT-Service“ und unterstützt den SkF schon seit einigen Jahren ehrenamtlich. Anschließend richtet Bödeker die Geräte gleich wieder ein, damit die neuen Nutzer ohne Probleme ihre notwendigen Programme installieren und sofort mit dem Homeschooling loslegen können.

Info: Haben Sie ein ausrangiertes, funktionierendes Laptop oder Tablet, dann melden Sie sich oder bringen das Gerät vorbei: SkF Recklinghausen, Kemnastraße 7, Tel. 485980, E-Mail: info@skf-recklinghausen.de