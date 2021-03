Baseball ist ein beliebter Sport in Marl, die Pferdesportgemeinschaft Herten bietet reiten ohne Pferde an und die Cheerleader der ETG Recklinghausen haben bereits Europatitel gewonnen. Drei der mehr als 100 Vereine, die an der diesjährigen Spendenaktion All-for-Vest-Future-10 der Sparkasse Vest teilnehmen. Drei Vereine, die sich mit einem Teil der Spendensumme ihre Wünsche erfüllen möchten.

Der Baseballverein Marl Sly Dogs möchte sich mit einer Spende eine Pitching-Maschine kaufen. Mit ihr können die Spieler ihre Schlagfähigkeiten verbessern.

Die Pferdesportgemeinschaft Herten plant ein Hobby-Horsing-Turnier. Dabei bestreiten Kinder mit einem Steckenpferd einen Parcours. Dressur, Springen oder Geschicklichkeit sollen hier gezeigt werden.

Die Cheerleader sind seit 2018 ein fester Teil der Eisenbahner Turngemeinde Recklinghausen. Sie bestreiten regelmäßig Meisterschaften, die finanziert werden müssen.

Eigenanteil so gering wie möglich halten

Mit einer Spende aus All-for-Vest-Future-10 soll der Eigenanteil der Kinder und Jugendlichen so gering wie möglich gehalten werden.

Drei Vereine als Bespiel dafür, wie viele und vielfältige Aktivitäten für Kinder und Jugendliche im Vest ermöglicht werden.

121.000 Euro befinden sich nun über die Sparen- und Spendenaktion von All-for-Vest-Future-10 im Spendentopf. So dürfen sich die Vereine auf Platz 1 über 6.000 Euro, auf Platz 2 über 5.000 Euro und auf Platz 3 über 4.000 Euro freuen.

Die Vereine auf den Plätzen 4 bis 10 erhalten jeweils 3.000 Euro und die Plätze 11 bis 20 jeweils 2.000 Euro.

Bis 25. April anmelden

Bis Sonntag, 25. April, können sich Vereine und gemeinnützige Organisationen anmelden und Sterne für eine Spende ihres Wunschprojektes sammeln.

Die Gewinner werden durch die Bürger bestimmt. Denn je mehr Stimmen ein Projekt erhält, desto höher fällt die Spendensumme aus. Wer die Vereine im Vest unterstützen möchte, stimmt per Flyer oder online über www.vestfuture.de ab und hilft somit der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.