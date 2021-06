Am Dienstag (1. Juni) wurden bei einem Verkehrsunfall in Rees drei Personen leicht verletzt.

Gegen 18.05 Uhr kam auf der Kreuzung Weseler Landstraße/Rauhe Straße zu dem Unfall unter Beteiligung eines Rettungswagens.

Der Rettungswagen befand sich auf einer Einsatzfahrt, hatte Sonder-und Wegerechte. Hierbei befuhr der Rettungswagen die Rauhe Straße, um an der Kreuzung nach links in die Weseler Landstraße einzubiegen.

Kreuzung komplett gesperrt

Obwohl der 38-jährige Fahrer des Rettungswagens nach ersten Erkenntnissen mit verringerter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich einfuhr, konnte er den Zusammenstoß mit dem Suzuki eines 31-Jährigen Gochers, der die Weseler Landstraße in Richtung Wesel befuhr, nicht mehr verhindern.

Die Fahrer beider Fahrzeuge, wie auch der 39-Jährige Beifahrer des Suzuki-Fahrers wurden bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise nur leicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Kreuzung komplett gesperrt.