Im Zeitraum von Mittwoch (23.12.2020), 12 Uhr, bis Montag (28.12.2020), 11 Uhr, schlugen unbekannte Täter am Kindergarten in der Velthuysenstraße in Haffen eine Scheibe im ersten Obergeschoss ein. Der oder die Täter gelangten vermutlich über ein Flachdach an die Gebäudeseite und ins Obergeschoss.

Scheibe eingeschlagen



Danach durchsuchten die Diebe mehrere Räume und hebelten an einer verschlossenen Tür. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ob die Einbrecher etwas entwendeten, ist bislang nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen.