Rees-Haldern. Zwischen Montag, 23. August, 16 Uhr, und Dienstag, 24. August, 9.30 Uhr, sind unbekannte Täter durch ein Fenster in den Technikraum des Friedhofs an der Turmallee eingedrungen. Sie schalteten die Beleuchtung der Friedhofanlage ein, entwendet wurde jedoch nichts. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter Tel. 02822/7830.