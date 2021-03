ungezogenes lästiges Kind

Das war ein viel zu häufig verwendetes Wort, wenn die Kleinen mal nicht genau das getan haben, was sich die Erwachsenen so vorgestellt haben.

Mit der Mehrzahl von Blaach: Blaage gibt es einige schöne Redewendungen: De Blaage sinn all weer (schon wieder) in de Kaamer ant balgooje (toben). Wo völl Blaage sinn wörde de Köppkes (Tassen) klejn. Es de Muder noch so ärm, deckt so doch de Blaage wärm.

Aus den Büchern „Reeser Platt“ von Agnes Jay (Infos unter ressa.de/platt)

Foto aus dem Archiv des Reeser Geschichtsvereins RESSA

Dirk Kleinwegen / Stadtanzeiger Emmerich-Rees-Isselburg