Am Freitag, 1. Oktober 2021 findet um 20 Uhr ein Clubkonzert mit der Johnny Cash-Tribute Band „Remember Johnny" im Buena Ressa Music Club statt. Einlass ist um 19 Uhr.

„Remember Johnny“ sind vier Musiker vom Niederrhein und Dortmund, die sich dem Sound der amerikanischen Country Legende Johnny Cash (1932 - 2003) verschrieben haben. Im Programm befinden sich sowohl die Klassiker der Country-Ikone, sowie natürlich auch die „American Recordings“, dem überaus erfolgreichen Spätwerk von Johnny Cash.

Mit reichlich Live & Studioerfahrung garantieren die vier Musiker eine ehrliche Tribute Show in dem etwa zwei- bis zweieinhalbstündigen Konzert und erinnern somit authentisch an den Man in Black. Klaus Sonntag am Schlagzeug und Oliver Janke am E-Bass sind die Garanten für den typischen Boom Chicka Sound des Altmeisters. Punktuelle Gitarrensoli von Jörg Kartschewski erinnern an das Gitarrenspiel von Luther Perkins und Sascha Jung rundet mit überzeugendem Bariton in der Stimme den Sound der Band ab.

Ehrlich, tief , schwarz und sonor konzertiert die Band die Songs der amerikanischen Ikone, für alle Fans des Altmeisters und solche, die noch nie einem Konzert von Johnny Cash beiwohnen konnten, bringt die Band den Sound Johnny Cash’s zurück auf der Bühne.

Die limitierten Karten sind im Vorverkauf auf der Webseite "www.buenaressa.de/events", im Buena Ressa Music Club, Empeler Straße 85 in Rees für 13 Euro erhältlich. An der Abendkasse kosten die Tickets 16 Euro.

Der Buena Ressa Music Club besteht sechs Jahre und hat sich zum Ziel gesetzt, einen optimalen und gemütlichen Treffpunkt für Musiker und Zuhörer in Rees anzubieten. Das Motto des Clubs lautet: „Das Musikerlebnis im Wohnzimmer der handgemachten Musik“. Im Clubraum mit Bühne, professioneller Beschallung und Lichttechnik sind regelmäßig bekannte Musiker zu Gast.

Im Gegensatz zur herkömmlichen Gastronomie, steht im Club ausdrücklich die Musik im Vordergrund. Verdursten muss aber auch keiner. Regelmäßige Veranstaltungen wie Open Stage und Akustik-Jam bieten Newcomern und alten Hasen eine entsprechende gemeinsame Plattform.