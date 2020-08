REES, Ober- wie Unterirdisch,

HIER; In meinem zweiten Erlebnis-Teil,

Fortsetzung vom Sonntag, 02.08.2020 !

https://www.lokalkompass.de/rees/c-kultur/ein-trotz-corona-sehr-interessanter-stadtrundgang_a1412418

Die Wartezeit bis zum Rundgangstart

verkürzte der Anblick des schönen VW Cabrio mit H Kennzeichen !

Der Start, auf dem langezogenen Marktplatz,

am Erdkruste-Stein

aus GRANIT, vorm BÜRGERHAUS.

Ein Symbol des Resser Stadtgebiets.

Die 9 Quellen stehen für die größten Ortsteile .

Wir waren ja, im ersten Bericht schon am Mühlenturm vorbei

und jetzt ging es aufwärts über die Stufen auf den Deich hinauf !

Auf den - Bärwall - !

Hier erzählte uns ~unsere~ Stadtführerin, Frau Groot-Severt

viel von Franzosen,Spaniern und Niederländischen Belagerungen der Stadt Rees.

Es ging auch schon derzeit ( um 1.100 ! )

- nur ums Geld, hier Zölle, die der Rhein durch Transporte einbrachte- .

Die zu gerne der Erzbischof aus Köln kassierte und verteidigte.

Hinweis

extra Führung - Haus Aspel

Vom Bärenwall,

die Sage wirklich lesen ;-)

hat man einen schönen Rundumblick !

Auf Sklupturenpark und Kinderspielplatz.

Nun unter ""Tage"" wie wir im Pott sagen würden,

runter in die Kasematten

durch das Städtische Koenraad Bosman Museums-Gebäude.

Alles unter strenger einhaltung der Corona-Vorgaben !

Im Bosman Museum wurde den Besucher/Gästen auch noch

einiges zur Vergangenheit der Stadt Rees erklärt.

Bevor es zum Abschluss

zur und in

die St.Maria Himmelfahrt Kirche



einschl. so einiger Erklärungen

unter Applaus einer m.E. gelungenen Führung

an die Stadtführerin endete !