Man denkt,man kennt schon viel zu REES:

aber Details sind immer willkommen.



Nahe gebracht bei der informativen Stadtführung in REES,

die älteste Stadt am Unteren Niederrhein:

*durch ~unsere~ Stadtführerin, Frau Groot-Severt*



Von hier aus noch einmal einen herzlichen Dank an Sie, Frau Groot-Severt !

Der Wettergott meinte es mit der Interessierten-Gruppe eigentlich ganz gut !

Der leichte Wind erfrischte in der doch etwas schwülen Luft.

( nach Ende des Rundgangs, kam doch ein Regenschauer herunter)

Die Bilder, Fotos, sollen eigentlich für sich sprechen, deshalb teile

ich meine Erfahrung von Heute-Sonntag, in eine kleine Serie ein.

Wie schon im Reeser Stadtanzeiger publik gemacht hat sich im

Sklupturenpark

wieder etwas getan !

Zu den Figuren-Sklupturen sei festzuhalten;

Beschilderung fehlen z.T. noch bzw. sind entwendet !

WC's (Reeser Örtchen)

JA, für Alle Besucher der Stadt REES Neu:

Das alt gediente

- ÖRTCHEN hinter der Polizeistation am Markt -

hat ausgedient !!



Grüne Sticker*

zeigen Einheimischen und Besuchern der Stadt,

wo sie ab sofort kostenfrei die Toilette aufsuchen dürfen.

* siehe hier Bild -Nr.20-,

aus der HP der Stadt REES

Zu dem Rinnkieker kamen "aufklärende" Worte welche Aufgabe er damals hatte.

Genauso wie zu der lebenswichtigen Handelszeit über und auf dem Rhein für REES .

Siehe die dazu aktuell passende Passage eines Lieferwagen-Schiffstransporters mit Fahrzeugen

mit dem Stern vorne drauf.

nun 1. Teil - Pause - ;

wenn's interessant war... Kommentar erlaubt