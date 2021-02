Buena Ressa Music Club kann nur durch Spenden der Mitglieder überleben

Aus dem Verein „Reeser Musikfreunde“ entstand am 15.05.2015 der Buena Ressa Musik Club. Die Gründungsmitglieder Egon Schottek, Rainer Dahmen, Klaus-Dieter Keusgen, Uli Flür, Jan Leppink und Rainer Isert mieteten eine leerstehende Gewerbefläche und richteten dort einen Clubraum mit Theke, Bühne und professioneller Beschallung und Lichttechnik ein.

Zum Ziel gesetzt haben sie sich, einen optimalen und gemütlichen Treffpunkt für Musiker und Zuhörer in Rees anzubieten. „Unser Motto lautet dabei ‚Das Musikerlebnis im Wohnzimmer der handgemachten Musik“, erklärte Geschäftsführer Egon Schottek. Er, Dahmen und Leppink sind weiterhin im Vorstand aktiv, neu hinzugekommen ist Marcel Bucksteeg. Ganz wichtig sind auch deren Ehefrauen. Iris Schottek ist nicht nur für das tolle Ambiente und die Dekoration der Clubräume zuständig, sie verkörpert auch die gute Seele des Clubs. Nicole Dahmen ist auch oft hinter der Theke anzutreffen. Trix Patzki, macht ihrem Spitznamen „Fotohexe“ alle Ehre und hält viele Veranstaltungen des Clubs auf Fotos oder Videos fest.

Neben dem Vorstand haben sich im Verein verschiedene Arbeitsgruppen gebildet, die an der Kasse oder Theke helfen oder eigenständig Veranstaltungen planen.

„Wir bieten Musikern die Möglichkeit auf der Bühne zu stehen und vor Publikum aufzutreten, erklärte Schottek, „dazu bieten wir in normalen Zeiten, an zwei Samstagen im Monat, die Möglichkeit, dass Jung mit Alt und Anfänger mit Profis zusammenspielen können.“ Viel Engagement wird auch in die Förderung des Nachwuchses gesteckt. Regelmäßig werden Newcomer Nights veranstaltet oder Kinder und Jugendlichen werden an der Gitarre oder am Schlagzeug unterrichtet oder als Nachwuchsband gecoacht. Bis vor einem Jahr gab es auch einen eigenen Chor, rund 30 Sängerinnen und Sänger trafen sich alle zwei Wochen mit Chorleiter Rainer Dahmen, um gemeinsam ausgewählte Pop- und Rockstücke zu proben und dann bei einigen Gelegenheiten auch öffentlich aufzuführen. Seit Corona sind keine Proben mehr möglich.

Bei Konzerten stehen auch immer mal wieder bekanntere Bands auf der Bühne. Einige dieser größeren Veranstaltungen finden im Sommer auf dem Reeser Marktplatz statt.

In den letzten aktiven Jahren konnte man bis zu 100 Jahresmitglieder zählen, dazu kamen zwischen 1000 und 2000 Tagesmitglieder pro Jahr. Die festen Mitglieder sind zwischen 20 und 80 Jahren alt. Die meisten kommen aus Rees und den Nachbarstädten, einige nehmen aber auch weitere Anfahrten vom gesamten Niederrhein und dem Ruhrgebiet auf sich.

Bisher konnten Mitglieder bei Veranstaltungen einfach eine Jahresmitgliedschaft erwerben, in Corona-Zeiten, mit Lockdown ist das nicht praktikabel. Deshalb wurde eine reguläre Mitgliedschaft eingeführt. Der gesamte Vorstand ist dabei total begeistert, dass sich viele feste Mitglieder bereit erklärt haben, eine höhere Jahresgebühr als die reguläre 36 Euro regelmäßig zu entrichten. Es sind zudem viele Spenden eingegangen. Es besteht großes Interesse den Club zu erhalten. Ohne diese freiwilligen Spenden hätte der Club definitiv nicht überlebt. Dafür sind die Kosten für die Clubräume und weitere laufende Kosten zu hoch.

„Nach einem erfolgreichen Jahr 2019 sind wir Anfang 2020 überragend gestartet und waren auf einem absoluten Höhenflug“ erinnet sich Schottek, „von einem auf dem anderen Tag kam dann Corona und nichts war mehr, wie es mal war.“

Bei einem Lockdown können keine Veranstaltungen mit Publikum durchgeführt werden. Die einzigen Lebenszeichen bekommen die Mitglieder und Freunde des Clubs durch einige Streaming-Konzerte. Außerhalb der Lockdowns sorgen aber Masken, Trennwände und Abstandsregeln dafür, dass nicht die gemütliche Atmosphäre aufkommt, für die der Club besonders beliebt ist. Auch mit einem aufwendig inszenierten Drive-In-Konzert, einem Konzert in der Stadthalle und einem Biergarten in den Sommermonaten, hat man versucht die Musik an den Mann und die Frau bringen.

Verein:  Buena Ressa Music Club

Bestehen:  2015

Mitglieder: rund 100 Mitglieder

Infos: ww.buenaressa.de

https://www.facebook.com/buenaressa

Kontakt: kontakt@buenaressa.de