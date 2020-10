Am Freitag, 30. Oktober, ist Günter Wetzel zu Gast im Reeser Bürgerhaus, Markt 1. Er bringt den Politthriller „Ballon“ mit, in dem seine Flucht aus der DDR per Heißluftballon erzählt wird.

Vor und nach dem Film, der auf der großen Leinwand des Bürgerhauses gezeigt wird, beantwortet Wetzel die Fragen des Publikums. Der Kinoabend beginnt um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr), der Eintritt beträgt drei Euro. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am Samstag, 31. Oktober, referiert Günter Wetzel ab 17 Uhr im St. Viktor Dom in Xanten. Der Eintritt kostet drei Euro. Für den Vortrag ist eine Anmeldung erforderlich, entweder per Mail an info@geldmuseum-xanten-wardt.de oder telefonisch unter 0157 74669757.