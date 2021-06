Was haben Bud Spencer, Luke Skywalker, Jim Knopf und Pippi Langstrumpf gemeinsam? Sie haben in den 70er- und 80er-Jahren die Kindheit einer ganzen Generation geprägt. In der Show „Der flotte Dreier“, die bei Facebook und YouTube gezeigt wird, beschäftigen sich Michael Scholten, Lars Giesen und Roland Donner mit diesen Fernseh- und Kindheitserinnerungen.

Dazu bringt jeder aus einer anderen Ecke Informationen in die Gespräche ein. Michael Scholten ist ausgebildeter Journalist, er war Jahre lang Redakteur bei der Zeitschrift TV-Spielfilm, hat Bücher zu Film und Fernsehen geschrieben und schrieb die Pressehefte zu über 120 Kinofilmen. Dadurch hat er schon unzählige Kino- und TV-Darsteller, aber auch Regisseure, Produzenten sowie viele Drehorte persönlich kennengelernt. „Michael ist der ‚Mastermind Guy‘, der hat das ganze Backgroundwissen aus seiner journalistischen Sicht“, erklärt Lars Giesen.

Auch er kommt auf ähnlich viele Star-Kontakte wie Scholten. Er ist Autogramm- und Memorabilien-Sammler, er sammelt dabei Unterschriften und Erinnerungsstücke von allen mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten. Dazu nutzt er jede sich ihm bietende Gelegenheit auf Stars und Sternchen zu treffen, um seine Sammlung zu erweitern. Da macht er auch vor dem Papst keinen Halt. Bei Papst Franziskus ließ sich Giesen aber kein Autogramm unterschreiben, er tauschte mit ihm die Kappe aus. „Lars bringt vor allen Dingen viel Material ein, was er in die Kamera halten kann und er kann von jedem Teil faszinierende Geschichten erzählen“, berichtet Scholten.

Roland Donner, der Dritte im Bunde, dagegen ist in seiner Jugend komplett ohne Fernseher aufgewachsen. Daher ist er jetzt um so interessierter, was diese früheren Medien angeht und daher als Moderator der Talkrunde das ideale Gegenüber für den Medien-Profi und den Sammler. Ansonsten hat er als Moderator von verschiedenen Formaten in Dinslaken und Umgebung Bekanntheit erlangt. Aber auch in weit über 20 verschiedenen Fernsehsendungen, Kinofilmen und Werbespots hat Donner bereits mitgewirkt.

Missverständnis "Sexkino-Stühle"

Im Live-Talkformat „Der Donner Talk“ trifft Roland Donner auf berühmte und weniger berühmte Menschen, die eine tolle Geschichte zu erzählen haben. Mit Lars Giesen und Michael Scholten hatte Donner überlegt, eine Veranstaltung in Rees, in der Scholten-Mühle zu veranstalten. Aufgrund Corona wurde da leider nichts raus und man überlegte, in welcher Form man sich über das Thema Film und Fernsehen austauschen könnte. Man entschied sich für ein reines Online-Format mit dem Namen „Der flotte Dreier“ und wählte als Kulisse, das private, aber ausgegliederte Heimkino in Haldern aus. Wegen sechs Original-Kinostühlen, aus dem früheren Gocher Goli-Kino, trug der Raum bereits den doppeldeutigen Namen „Sechs-Kino“. „Jedem, dem ich das erzählt habe, hat „Sexkino-Stühle“ verstanden“, erklärt Scholten. Daher lautet die Namensergänzung: „Eine Kult(ur)sendung aus Scholtens Sechs-Kino“

Seit Sommer 2020 gehen die drei Protagonisten rund vier Mal im Jahr auf Sendung. In den letzten vier Ausgaben haben sie sich über Star Wars, Bud Spencer und Terence Hill, Verfilmungen der Bücher von Michael Ende sowie Astrid Lindgren unterhalten.

In der, am heutigen Mittwoch veröffentlichten, Aufzeichnung - der Folge 4 ½ - gibt es einen kleinen Rückblick auf die letzten Ausgaben, aber vor allen Dingen viele Aktualisierungen.

In der Sendung über Michael Ende war Regisseur Dennis Gansel zugeschaltet, der über seinen aktuellen Kinofilm „Jim Knopf und die wilde 13“ berichtete. In einer der nächsten Sendungen ist die ZDF-Unterhaltungsshow „Wetten, dass…?“ Thema, dazu hat man bereits ein Live-Gespräch mit dem langjährigen Redakteur und Produzenten Holm Dressler vereinbart.

Die nächste Sendung des „Flotten Dreiers“ wird sich mit den Kindersendungen „Sendung mit der Maus“, „Löwenzahn“ und „Sesamstraße“ beschäftigen. Auch die Tatort-Reihe wird die Talkrunde einmal beschäftigen.

Medienprofi: Michael Scholten

Der Reeser Michael Scholten hat zwei Söhne im Alter von sieben und acht Jahren. Neben Rees waren Hamburg und Phnom Penh in Kambodscha längere Zeit Heimat des 49-Jährigen. Als gelernter Journalist arbeitete er bei TV Spielfilm, schrieb Pressehefte zu Kinofilmen und Filmbücher, war aber auch über zehn Jahre lang hinter den Kulissen von „Wetten, dass…? hautnah aktiv. Auch über seine mehr als einjährige Weltreise hat er ein dickes Buch verfasst.

Besonders gerne erinnert er sich an persönliche Begegnungen mit Otto Waalkes, Anke Engelke – mit den beiden saß Scholten auch in der Jury des Deutschen Comedypreises oder auch mit Hape Kerkeling. Auch privat interessiert er sich für das Thema Film, seine Blu-Ray- und DVD-Sammlung umfasst mittlerweile 2700 Filme. Auch dem Thema Star Wars hat er sich verschrieben, auch hier umfasst seine Sammlung tausende Exponate, die er unter anderem in einem eigenen Raum, neben dem Heimkino ausgestellt hat.

Sammler: Lars Giesen

Der 43-jährige Lars Giesen aus Wesel-Bislich ist verheiratet und hat eine zehn- und eine zwölfjährige Tochter. Nach einer Ausbildung zum Goldschmied und später zum Mediengestalter arbeitet er jetzt als Werbegrafiker. Seit seinem siebten Lebensjahr sammelt Giesen Memorabilia und Autogramme. Dazu reist er durch die Gegend, wann immer interessante Stars irgendwo auftreten. Zu seinen Highlights zählen Begegnungen mit Arnold Schwarzenegger oder Robert de Nero. Seine persönlichen Stars wie Bud Spencer, Terence Hill oder die Pippi-Langstrumpf-Darstellerin Inger Nilsson hat er schon mehrfach getroffen. In seiner Sammlung hat er es aber nicht hauptsächlich auf Autogrammkarten abgesehen. Meist fertigt er selber Fotos an, die er die Prominenten unterschreiben lässt. Bei seinen besonderen Idolen können das auch schon mal tolle Skulpturen oder Modelle sein. Auf ein Exponat in seiner Sammlung ist er besonders stolz, eine Kappe, die er bei einer persönlichen Begegnung mit Papst Franziskus getauscht hat.

Der Talker: Roland Donner

Der Dinslakener Roland Donner ist 54 Jahre alt, verheiratet und seit 30 Jahren bei Siemens Energy beschäftigt. Sein künstlerischer Werdegang begann mit Zeichnen und Malerei über Kabarett, Comedy und Theater bis zur Moderation von verschiedenen Formaten. Für RTL, RTL2, Sat 1 sowie in Kino- oder Werbefilmen war Donner als Schauspieler zu sehen. Am Niederrhein ist er mit seinen eigenen Formaten wie „Das Maas ist voll“ oder „Der Donner Talk“ bekannt geworden.

Die Premiere der Folge 4 ½ läuft heute, 09.06.2021 pünktlich um 20 Uhr auf facebook.com/DonnerTALKmitRolandDonner. Die Aufzeichnung kann im Anschluss jederzeit angesehen werden.

Dirk Kleinwegen / Stadtanzeiger Emmerich-Rees-Isselburg / Der Weseler / Niederrheinanzeiger Dinslaken-Voerde-Hünxe