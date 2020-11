Album von „Low Cut Conie“ in Haldern veröffentlicht



Haldern Pop hat es in diesem Jahr besonders hart getroffen. Das große „Haldern Pop Festival“ musste corona-bedingt abgesagt werden. Zum zweiten Mal muss nun die Haldern Pop Bar aufgrund eines Lockdowns schließen. Aber die Halderner rund um Stefan Reichmann lassen sich nicht unterkriegen.



Das Haldern Pop Festival zieht jedes Jahr bis zu 7000 Musikbegeisterte in den Reeser Ortsteil. In diesem Jahr konnte die Veranstaltung aufgrund Corona nur in einem ganz kleinen Rahmen stattfinden. Am 7. August 2020 traten acht Solokünstler und Bands zeitgleich an vier Orten in Haldern und dem Dorf Dingle an der irischen Westküste auf. Die Konzerte wurden dabei nicht nur von den Tausenden Pop-Fans verfolgt, auch die deutsche Botschaft in Irland wurde auf das Streaming-Konzert aufmerksam.

Dank von der deutschen Botschafterin

„Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für das wunderbare Streamingkonzert am 7. August bedanken“, schrieb Botschafterin Deike Potzel an Stefan Reichmann, „es ist eine große Freude zu sehen, wie Musik Europa verbinden kann, gerade auch in den aktuell so schwierigen Zeiten der Pandemie. Ich danke Ihnen erneut für Ihr Engagement bei der Verwirklichung dieser imposanten Kulturbrücke zwischen Deutschland und Irland und wünsche Ihnen sehr, dass es Ihnen bald wieder möglich sein wird, Live-Konzerte zu organisieren.

Haldern Pop Festival am 12. - 14. August 2021

Der Termin für das nächste Haldern Pop Festival steht schon fest: 12. bis 14. August 2021. „Niemand weiß ob das Festival in gewohnter Weise stattfinden wird“, erklärt Stefan Reichmann. Deswegen soll es in diesem Jahr noch keinen Vorverkauf geben, auch wenn die Eintrittskarten bisher immer gerne unter dem Weihnachtsbaum verschenkt wurden.

Die Zeit, bis die konkrete Planung weitergehen kann, verbringen Stefan Reichmann und seine Mitstreiter unter anderem mit der Arbeit am eigenen Label. Bei einem Pressetermin stellte Reichmann die amerikanische Rock´n´Roll-Band „Low Cut Connie“ vor. Das Album „Private Lives“ wird nun von Haldern Pop Recordings in Deutschland, Österrreich und der Schweiz vertrieben. Die Musik gibt es nur als Vinyl-Tonträger oder über verschiedene Streaming-Portale. „Die größten Fans der Gruppe sind Elton John, Bruce Springsteen und Barack Obama“, erklärt Reichmann. „Der Musiker schreibt in seinen Texten über die vielen kleinen Träume der Amerikaner oder die Träumer, aber nicht wie viele andere, über den großen amerikanischen Traum.“

Bleistift oder Kirchenkerze

„Wir arbeiten gerade an kleinen Accessoires und Produkten für den Pop Shop, die etwas mit uns zu tun haben“, berichtet Reichmann, damit versuchen wir das Weihnachtsgeschäft noch zu retten.“ Was genau möchte er noch nicht verraten: „Ein einfaches Beispiel könnte ein Bleistift mit Radiergummi sein“. Der Halderner hat direkt die passende Philosophie parat: „Ein schönes Symbol für etwas machen, aber wieder korrigieren können - ein schönes Bild für sich nicht geschlagen geben.“ Es wird auch darüber nachgedacht eine schöne Kirchenkerze zu veredeln und zu verkaufen.

Auch beim zweiten Lockdown, der die Kulturschaffenden wieder mit voller Wucht treffen wird, möchte Stefan Reichmann ein neues Tagebuch auf der Homepage veröffentlichen. Bereits beim ersten Lockdown hatte er täglich seine Gedanken zur aktuellen Situation verewigt. Bleibt dann noch Zeit übrig steht die Renovierung der Haldern Pop Bar an, aber gut dosiert, denn das unverwechselbare Ambiente, wie die alte Theke, soll auf jeden Fall erhalten bleiben.

Stadtanzeiger Emmerich-Rees-Isselburg / Dirk Kleinwegen