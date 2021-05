unterhalten, erzählen, plaudern

Kam die Nachbarin früher auf einen Kaffee vorbei wurde ausgiebig gekäuert.Hier sind einige Redensweisen von früher: Ek komm märgen Oowend öm wat te käuere. (Ich komme morgen Abend um etwas zu plaudern.); Wej sinn en betje ant käuere. (Wir unterhalten uns gerade etwas.); Hej käuert gern. (Er schwätzt gerne.); Die käuere lang tesaame (zusammen). Sej satte achter de Koffij en hadde völl te käuere. (Sie saßen beim (wörtl.: hinter dem) Kaffee und hatten viel zu erzählen.) Denn käuert sech wat bejeen. (Der schwätzt sich was zusammen / es hat nichts zu bedeuten, was er sagt.) Hej käuert för sech eiges / in sin eige. (Er spricht mit sich selber. / Er führt Selbstgespräche.)

Aus den Büchern „Reeser Platt“ von Agnes Jay (Infos unter ressa.de/platt),

Foto aus dem Archiv des Reeser Geschichtsvereins RESSA

Dirk Kleinwegen / Stadtanzeiger Emmerich-Rees-Isselburg