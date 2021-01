Rees. "Auf der Suche nach dem Klima" - so hieß das Kinder-Filmprojekt, das in den Herbstferien realisiert wurde. Eine Woche lang verwandelte sich der Wahrsmannshof (Natur- und Umweltbildung am Reeser Meer) in ein Filmstudio, von wo aus sich 14 Kinder im Alter von acht bis 12 Jahren auf die Suche nach dem Klima machten.

Hauptfigur war die Handpuppe mit Namen „CO2“, die traurig darüber war, dass die Menschen sie für den Klimawandel verantwortlich machten. Unter der Leitung der Theaterpädagogin Silja Böhling-Buhl (Theater- und Kulturwerkstatt Haldern) wurde in szenischen Kollagen, einer Reise mit der Zeitmaschine in die „gute alte Zeit“ der Großeltern und bei einem Besuch eines Biohofes das Klima „gesucht“. Und es wurde erarbeitet, wie wir dazu beitragen können, den Klimawandel zu bremsen. Dabei sind unter Anderem drei kurze Trickfilme entstanden, die sich mit den „Klimakillern“ Land- und Forstwirtschaft, Industrie und Energieverbraucher beschäftigen, die nun den 1. Preis beim Climateproject-Wettberwerb "Der Klimawandel vor der Haustür" gewonnen haben.

Das Projekt ist ein internationaler journalistischer Wettbewerb mit dem Ziel, möglichst konkrete und lokale Veränderungen des Klimawandels „vor der Haustür“, also hier bei uns in Deutschland, aber auch in anderen Regionen der Welt, nachvollziehbar zu gestalten. Insgesamt wurden 102 Beiträge aus 19 verschiedenen Ländern eingereicht, die auf der Website www.climateproject.de dargestellt sind. Die prämierten Kurz-Filme können auf der Homepage www.wahrsmannshof.de oder auf youtube angeschaut werden.