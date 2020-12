Am Samstag waren hunderte Landwirte mit ihren festlich geschmückten Traktoren in ganz NRW unterwegs. Ziel war es Geschenke in verschiedenen Kinder- und Altenheimen abzuliefern.

Von Rees aus fuhren 30 Trecker über Kleve bis nach Emmerich. Hier einige Fotos vom Start am Reeser Schulzentrum.