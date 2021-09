Die Gemäldebewertung und die Gemäldebörse haben sich in den vergangenen Jahren zu regelrechten Publikumsmagneten entwickelt und viele Besucher in das Koenraad-Bosman-Museum gelockt. Auch in diesem Jahr besteht die Möglichkeit, Kunstwerke aus Privatbesitz zunächst von einem Fachmann bewerten zu lassen und fünf Wochen später zum Kauf anzubieten.

Die Gemäldebewertung findet am Samstag, 9. Oktober, im Museum statt. Der renommierte Galerist Heinz Janssen aus Kevelaer wird an diesem Tag die Gemälde privater Besitzer „unter die Lupe zu nehmen“ und zu bewerten. Die Kosten liegen bei 10 Euro pro Exponat. Aus organisatorischen Gründen können maximal vier Gemälde pro Person bewertet werden.

Eine Teilnahme an der Gemäldebewertung ist nur mit einem Termin sowie die Einhaltung der 3G-Regelung möglich. Während des Aufenthaltes im Museum ist das Tragen eines Mundnaseschutzes verpflichtend. Interessenten werden gebeten, sich im Fachbereich für Schule, Kultur und Stadtmarketing, unter Telefon 02851-51187 anzumelden und einen der freien Termine zu sichern.

Gemäldebörse

Am Samstag, 13. November, und Sonntag, 14. November, findet dann die Gemäldebörse statt. Für eine Anmeldegebühr von 5 Euro pro Gemälde haben Privatpersonen an diesem Wochenende jeweils in der Zeit von 11 bis 17 Uhr Gelegenheit, Gemälde aus Privatbesitz im Museum zum Kauf anzubieten. Hier ist die Anzahl der angebotenen Bilder auf 5 pro Person beschränkt.

Interessenten, die ihre Gemälde zum Kauf anbieten wollen, werden gebeten, sich bis spätestens Donnerstag, 28. Oktober, anzumelden. Das entsprechende Anmeldeformular ist ab sofort an der Infotheke im Rathaus, in der Touristen-nformation oder im Internet erhältlich. Darüber hinaus kann das Formular auch telefonisch unter 02851-51187 angefordert werden.