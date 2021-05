16 Jahre Handwerk – 16 Jahre Bauhof – 16 Jahre Hausmeister

Zusammen mit dem gesamten Lehrerkollegium verabschiedeten Schulleiter Thomas Wenning und Konrektorin Iris Klein, am letzten Donnerstag, den langjährigen Hausmeister der Realschule in den wohlverdienten Ruhestand.

„Sie haben 16 Jahre unsere Schule in Schuss gehalten. Jeder der unsere Schule betritt, sagt das die Schule klasse aussieht und dass sie schön gepflegt ist. Dazu haben sie sicherlich einen ganz großen Teil beigetragen“, dankte Wenning dem „Schulabgänger“.

Wenning lobte seine guten Ideen, insbesondere bei der Sanierung der Schule vor einigen Jahren oder jetzt bei der Umsetzung der Hygienevorschriften. „Sie hatten immer ein offenes Ohr für uns, für die Kolleginnen und Kollegen, aber natürlich auch für die Schülerinnen und Schüler. Nicht umsonst waren sie für die Schülerinnen und Schüler der Herbert“, erklärte der Schulleiter.

Wenning erinnerte daran, dass Kosel - falls nötig - in jedem Jahr beim Halderner Schützenfest Urlaub eingereicht hatte. Dieses Mal ist Kosel in Rente, das Schützenfest würde in die Sommerferien fallen und er kann wegen Corona trotzdem nicht feiern. Als kleiner Ausgleich übergab der Schulleiter daher ein Partyfässchen Bier.

Auch das Kollegium hatte für den Hausmeister gesammelt. Katja Kary übergab das Geldgeschenk im Bilderrahmen: „Deine helfende Hand hat uns alle begleitet in der Zeit, die Du hier warst. Und dein freundliches Lächeln an jedem Morgen hat uns besonders erfreut.“

Auch die Schüler, wie Tom Kleinwegen, haben nur gute Worte für den Hausmeister übrig: „Herr Kosel war immer nett, freundlich und hilfsbereit. Den Hausmeister habe ich vor Corona in jeder Pause beim Getränkeverkauf getroffen oder wenn in der Klasse mal wieder irgendetwas kaputt war, wie ein Stuhl oder Waschbecken.“

Kosel hatte beim Halderner Unternehmen Janßen und Fenger Gas- und Wasserinstallateur gelernt und 16 Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Danach war er 16 Jahre beim Reeser Bauhof beschäftigt. 2005 trat er dann die Nachfolge von Karl-Heinz Möllmann als Hausmeister an der Realschule an.

Der 63-Jährige wohnt seit 1972 mit seiner Frau in Haldern. Er hat zwei Kinder und drei Enkelkinder. Der Schützenverein, sein Engagement als Platzwart in Haldern und die beiden Bauprojekte seiner Söhne werden dafür sorgen, dass dem Rentner so schnell nicht langweilig wird.

Dirk Kleinwegen / Stadtanzeiger Emmerich-Rees-Isselburg