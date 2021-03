Helmut Schomaker hat in der Zeit von April 1978 bis März 1982 die Zeitung „Rinkieker“ in Rees und für die Reeser Bevölkerung herausgegeben. Im Rahmen seiner journalistischen Arbeit entstanden über 6000 Bilder, die sowohl in Form von Negativen als auch in digitaler Form jetzt an das Reeser Stadtarchiv übergeben wurden.

Die Aufnahmen zeigen in erster Linie einen Querschnitt des gesellschaftlichen, kulturellen sowie sportlichen Lebens im Stadtgebiet Rees. Darüber hinaus sind in der Sammlung Ansichten des unteren Niederrheins enthalten. Die Bilder bereichern die historische Fotosammlung des Archivs und stellen eine bedeutende Ergänzung zur Dokumentation der Reeser Stadtgeschichte dar.

Herausgeber des Rinkieker

Die Geschwister Michael Schomaker und Ute Schomaker-Schlaghecken möchten, ganz im Sinne ihres Vaters, das historische Wissen vor dem Vergessen bewahren und interessierten Bürgern einen Zugang zu den Bildern ermöglichen. Helmut Schomaker wurde am 2. Januar 1924 in Marl geboren und starb am 31. Mai 1989 in Rees.