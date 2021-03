Rees. Der Buena Ressa Music Club präsentiert ein Streamingkonzert mit Stella Scholaja. Mittlerweile tritt Stella unter ihrem Künstlernamen Stella McRawl auf, am Samstag, 13. März, spielt die Sängerin um 20 Uhr ein kostenloses Musikevent live aus dem Buena Ressa Music Club.

Die aus Rees stammende Popkünstlerin Stella McRawl entdeckte ihre Liebe zur Musik bereits in jungen Jahren. Stella schreibt seit ihrem achten Lebensjahr Songs und zeigt ihre Vielseitigkeit, indem sie zeitlose Popmelodien nutzt und Elemente wie Discosounds und 2000-er Klänge in ihre

wunderschönen, ausdrucksstarken Texte mit einfließen lässt. Ihre Kindheit hatte einen großen Einfluss auf ihre musikalischen Interessen, da legendäre Bands der 70er Jahre wie "The Eagles" und

"Queen" viele ihrer lyrischen Entscheidungen beeinflussen.

Einsatz für Kranke

Stella beschreibt ihren Schreibprozess als spontan und organisch, sie schreibt Texte, wenn sie etwas zutiefst bewegt. "Meine Musik wird dir mehr über mich erzählen als ich es jemals würde", scherzt sie und zeigt, wie sehr ihr die Arbeit wirklich am Herzen liegt.

Stella McRawl ist nicht nur eine talentierte Sängerin, Songwriterin und Dichterin, sondern arbeitet auch hervorragend als Botschafterin für psychische Gesundheit. In ihren Teenagerjahren wurde bei ihr die tödliche neurologisch-muskuläre Erkrankung Myopathie diagnostiziert. Seitdem hat sie hart daran gearbeitet, sich auf die Erforschung experimenteller Behandlungen für unheilbare Krankheiten zu konzentrieren: "Kindern in Not zu helfen ist das Hauptziel, das ich mit meiner Musik anstrebe. Kein Kind verdient es, im Dreck gelassen zu werden."

Virtueller Hut geht rum

Im Streamingkonzert aus dem Buena Ressa Music Club wird neben ihrer Co-Komponistin Cat Johansson auch die Musiker Rainer Dahmen und Jens Adems auf der Bühne stehen. Auf dem Programm stehen hauptsächlich Eigenkompositionen. Die Musik ist sehr persönlich und melodisch (Pop). Das Konzert kann kostenlos auf facebook.com/buena.ressa angesehen werden. Für die Künstler wird ein virtueller Hut aufgestellt.

Der Buena Ressa Music Club besteht im fünften Jahr und hat sich zum Ziel gesetzt, einen optimalen

und gemütlichen Treffpunkt für Musiker und Zuhörer in Rees anzubieten. Das Motto des Clubs lautet: „Das Musikerlebnis im Wohnzimmer der handgemachten Musik“. Im Clubraum mit Bühne, professioneller Beschallung und Lichttechnik sind regelmäßig bekannte Musiker zu Gast. Im Gegensatz zur herkömmlichen Gastronomie, steht bei uns ausdrücklich die Musik im Vordergrund. Verdursten muss aber auch keiner. Regelmäßige Veranstaltungen wie Open Stage und Akustik-Jam bieten Newcomern und alten Hasen eine entsprechende gemeinsame Plattform.