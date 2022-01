Keine Langeweile in den Sommerferien: St. Irmgardis Rees bietet sowohl ein Amelandlager als auch eine Jugendfreizeit in der niederländischen Stadt Ommen, direkt am Fluss Vechte, an. Die Anmeldungen für beide Freizeiten sind ab Samstag,15. Januar, online auf der Seite www.st-irmgardis-rees.de zu finden. Es besteht eine Woche lang die Möglichkeit, die Anmeldung einzureichen.

Endlich wieder Ameland - vom 23. Juli bis 5. August findet das Amelandlager für Kinder von 9 bis 13 Jahren statt.

Ausflüge zum Strand, in die Stadt Nes und jede Menge Action rund um die Insel stehen auf dem Programm. Die Kosten für die Fahrt betragen 350 Euro (inklusive Taschengeld). Empfänger von Sozialhilfe, die im Stadtgebiet Rees wohnen, bekommen von der Stadt einen Zuschuss. Auf der Seite ferienfreizeit-rees.jimdo.de findet man weitere Infos und Bilder. Fragen vorab können per E-Mail an Pastoralreferentin Christine Pohl unter pohl-c@bistum-muenster.de gerichtet werden.

Jugendfreizeit - Im Sommer noch nichts vor? - Lust auf chillen mit Freunden, jede Menge Sport, schwimmen, neue Leute kennenlernen, Ausflüge, Kreatives...?