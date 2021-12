Das Organisationsteam St. Georg Haldern hat für die Sternsinger-Aktion 2022 erneut folgendes Vorgehen geplant – die allgemeingültigen Abstandsregeln usw. sind dabei zwingend einzuhalten:

Am 5. Januar werden die Sternsinger in der Zeit von 14.30 Uhr bis etwa 17.30 Uhr bei Familie Herbst am Halderner Markt bereitstehen, um den Menschen den Segen zu spenden und dringend benötigte Spenden für Kinder in Afrika und weltweit zu sammeln.

Das Altenheim wird zur gleichen Zeit ebenfalls von Sternsingern besucht. Der Segen wird erneut im Garten unter freiem Himmel gespendet werden und von Mitarbeitern des Altenheimes weiter in alle Zimmer und Wohnungen getragen.

Segenszettel und Spendendosen werden im Anschluss an die Aktion auch in der Kirche, der Apotheke, Bäckerei Gerads und Bäckerei Jansen, dem Halderner Lädchen und dem Modehaus Tangelder ausliegen.

Hintergrund: Unter dem Motto: „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ steht die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika im Fokus der Sternsinger-Aktion 2022. Die Hälfte der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung. Vor allem in Afrika sind Babys und Kleinkinder stark gefährdet: Durchfall, Mangelernährung, Lungenentzündung und andere vermeid- oder behandelbare Krankheiten enden für sie oft tödlich. Die Hilfe der Sternsinger trägt dazu bei, das Recht auf Gesundheitsversorgung zu verwirklichen.