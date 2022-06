Der Verein Permakultur-Niederrhein und Heilpraktikerin Birga Meyer laden zum Jahreskreisfest am Wahrsmannshof in Rees am 24. Juni ein.

Zum Mittsommer, wenn die Tage am längsten sind, zeigt sich die Natur in all ihrer Fülle. Die "Sonnwendfeuer" oder "Johannisfeuer" die zu dieser Zeit entzündet werden, gehen auf eine uralte Tradition zurück. Der Tanz um das Feuer gehörte ebenso dazu wie das Sammeln von "Johanniskräutern" und das Binden von Kränzen. Heilpflanzen die zu dieser Zeit gesammelt werden gelten als besonders heilkräftig.

Bei einer Kräuterwanderung sammeln die Teilnehmer verschiedene "Johanniskräuter" und verarbeiten sie zu einem wohltuenden Rot-Öl, wie auch zu Räucherbündeln und duftenden Blütenkränzen. Mit einem kleinen Kräutersnack und Stockbrot am Johannisfeuer lassen alle gemeinsam den Abend gemütlich ausklingen.

„Sommerblüten zu Johanni“ am Freitag, 24. Juni, von 18 bis 20.30 Uhr am Wahrsmannshof, Bergswick 19, Rees. Teilnahmebeitrag: 18 Euro, für Mitglieder 15 Euro, Kinder frei.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Um Anmeldung wird gebeten unter : info@permakultur-niederrhein.de. Die Teilnehmer werden gebeten ein kleines Schraubglas mitzubringen.