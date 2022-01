Im Rahmen des EU-Life Projektes „Wiesenvögel NRW“ bietet das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve am Sonntag, 23. Januar von 14.30 bis 16 Uhr eine Exkursion zu den Rastvögeln am Griethausener Altrhein an.

Rees-Bienen. Der Untere Niederrhein mit seinen zahlreichen Gewässern und umgebenden Grünlandflächen übt besonders auf Wasservögel eine hohe Anziehungskraft aus. Zahlreiche Vertreter nutzen das Gebiet zum Rasten während des Zuges oder verbringen gar den ganzen Winter hier. Auch einige Watvögel machen während ihres Zuges Halt am Niederrhein.

Das Bild prägen im Winterhalbjahr vor allem die zahlreichen Wildgänse, aber es gibt noch viele weitere Vogelarten zu entdecken. Welches das sind, soll bei einer kleinen Exkursion an den Griethausener Altrhein erkundet werden. Mal sehen, welche Vögel sich dort aufhalten. Entlang des Deiches kann man gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen. Die Tiere lassen sich von dort aus gut beobachten. Dazu werden die Erkennungsmerkmale sowie interessante und spannende Fakten zu den Tieren erläutert.

Vom Naturschutzzentrum werden ein Spektiv sowie einige Ferngläser bereitgestellt. Sollte jemand eigene Optik besitzen, kann man diese gerne auch mitbringen.

Treffpunkt ist um 14.30 Uhr der Parkplatz am Deichzugang Röstendaalstraße/Deichbogen, 47533 Kleve-Düffelward. Die Exkursion ist kostenfrei.

Eine Anmeldung ist erforderlich bis Freitag, 21. Januar, unter Tel. 02851/96330 oder per E-Mail unter: info@nz-kleve.de.