Geschichtlich gesehen hat der Rhein eine große Bedeutung für Rees. Mittlerweile wird der Rhein in Rees fast nur noch touristisch genutzt. Wir haben uns daher einmal mit den Kapitänen des Fahrgastschiffes und der Rheinfähre unterhalten.

Im Jahr 2001 gab es kein Fahrgastschiff mehr in Rees. Da Rainer van Laak keine Lust mehr hatte jeden Tag beruflich von Rees nach Duisburg zu fahren, kaufte er 2001 aus der Nähe von Stuttgart ein Schiff. Als „Stadt Rees“ wurde das 40 Meter lange und 8,20 Meter breite Schiff, mit Platz für 250 Personen, in Betrieb genommen. Nach einigen Jahren wurde die Stadt Rees ausgewechselt. Die alte „Stadt Rees“ schippert mittlerweile unter neuem Namen in Paris an der Seine. Mit der neuen „Stadt Rees“ fährt Rainer van Laak immer noch am Niederrhein, zurzeit ist das Schiff aber in der Werft und erhält einen neuen Salon. Es soll zum Jahresende bis Anfang 2023 wieder in Rees und Emmerich zum Einsatz kommen.

Im Jahr 2016, mit 60 Jahren, hat sich van Laak Gedanken über die Unternehmensnachfolge gemacht. Seine beiden 35 und 40 Jahre alten Söhne hatten kein Interesse das Unternehmen fortzuführen. Daher verkauft van Laak an die Gebrüder Kolb, selbst Betreiber mehrerer Schiffe an der Mosel. „Die wollten zuerst nur das Schiff kaufen, das gefiel mir nicht so gut für Rees“, erzählt van Laak, „ich konnte sie aber dann überzeugen, das ganze Unternehmen zu kaufen und das Schiff in Rees zu belassen.“ Bestandteil des Deals war, dass Rainer van Laak noch fünf Jahre als Geschäftsführer im Unternehmen bleibt. Mittlerweile sind sechs Jahre rum, zwei weitere Jahre wurden kürzlich vereinbart. Die Gebrüder Kolb stockten sogar noch auf und kauften ein weiteres Schiff, die Germania. Das Schiff ist 64,50 Meter lang und 9,50 Meter breit. Es ist für maximal 600 Gäste ausgelegt und wurde fest in Emmerich stationiert. Die Niederrheinflotte ist im Liniendienst zwischen Rees, Emmerich und Xanten unterwegs. Neben Tagesfahrten nach Nimwegen, Arnheim und Duisburg gibt es noch Rundfahrten ab Rees und Emmerich. Manche Touren werden von Heinz Wellmann als „Hein vom Rhein begleitet“. Der schnappt sich dann das Mikrofon und unterhält die Gäste mit Wissenswerten zur Rheinschifffahrt. Man kann die Schiffe auch Chartern, beispielsweise für einen Betriebsausflug, eine Hochzeit oder ein Flussbestattung. „Coronageschuldet haben wir im vergangenen Winter die ‚Kombüse‘ eröffnet. Im neugestalteten Raum im Unterdeck kann man im Winter am Wochenende Burger, Chicken Wings und Pommes essen und bei Getränken und Musik auf dem liegenden Schiff verweilen“, berichtet van Laak, „in der Saison bleibt die Kombüse mittwochs geöffnet, damit der Name im Gespräch bleibt.

Keine 180 Meter vom Steiger entfernt liegt der Fähranleger. Hier fährt Daniel de Raaf von Palmsonntag bis Ende Oktober immer mittwochs und Freitag bis Sonntag die Fähre „Rääße Pöntje“ zwischen den beiden Anlegepunkten auf den beiden Rheinseiten hin und her. 90 Prozent seiner Passagiere sind Radfahrer.

„Wir hatte im letzten Jahr 25-jähriges Jubiläum“, berichtet de Raaf, „seit Mai 1996 fahren wir hier.“ Die Fähre darf 50 Personen plus Fahrräder transportieren. „Ich fahre aber auch leer auf die andere Seite, um eine Person abzuholen“, erklärt der Fährmann. Nur bei extremem Niedrigwasser, wie 2018, muss der Fährbetrieb eingestellt werden. Bei Hochwassermarke 2 dürfen Fähren im Gegensatz zu den Schiffen weiterfahren. „Wenn ich an den Anlegestellen keine Personen mehr aufnehmen kann, muss ich aber die Fahrt einstellen“, so de Raaf. Seit 16 Jahren fährt Daniel de Raaf in Sommermonaten die „Rääße Pöntje“, im Winter geht er auf ein großes Schiff. „Da fahre ich dann nicht von links nach rechts, sondern den Rhein von oben nach unten“, erzählt er. „Ich habe mal zwei Nonnen geduscht“, antwortet de Raaf auf die Frage nach besonderen Ereignissen auf der Fähre, „ich konnte das nicht verhindern und die haben das auch sehr sportlich genommen.“ Der spontane Auftritt der Irish Folk Band „Skinny Lister“ vom Haldern Pop 2012, die Überfahrten im Rahmen der Kevelaer Wallfahrt, Vorschulkinder aus dem Kindergarten oder die Transporte des Reeser Tambourcorps bei der Reeser Kirmes, sind ihm besonders im Gedächtnis geblieben. „Auch Norbert Blüm war mal hier an Bord“, erinnert sich de Raaf, „ich habe nur abkassiert, ihn aber sonst nicht angesprochen. Der Mann hatte ja auch ein Recht auf Freizeit.“