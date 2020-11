Am Montag hat Christoph Gerwers, Bürgermeister von Rees, am Mahnmal am Reeser Busbahnhof eine stille Gedenkveranstaltung unter Corona-Bedingungen abgehalten.

Hier einige Fotos von der Gedenkfeier. Zudem gibt es auf der Homepage der Stadt einen Link zu seiner Videobotschaft, die auch an die niederländischen Freunde verschickt wurden.

(Quelle. Stadt Rees)