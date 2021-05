Rees. Der direkt gewählte Landtagsabgeordnete für die nördlichen und rechtsrheinischen Bereiche des Kreises Kleve, Dr. Günther Bergmann, machte nun, coronabedingt zeitversetzt, seinen Antrittsbesuch beim wiedergewählten Bürgermeister der Stadt Rees, Christoph Gerwers.

Gerwers sprach den Abgeordneten gemeinsam mit dem Ordnungsamtsleiter, Frank Postulart, auf aktuelle Themen der Stadt Rees mit Landesbezug an. Dazu gehörten unter anderem die Bereiche innerstädtische Entwicklung und Förderprogramme des Landes. Gerwers und Bergmann freuten sich in diesem Zusammenhang, dass derzeit viele Gelder, beispielsweise für die Ganztagsbetreuung oder die Nahmobilität aus Düsseldorf in den Kreis und auch in die Stadt Rees fließen.

Abschließende Themen waren der geplante Ruhehafen an der Reeserschanz und die Bedeutung des Hochwasserschutzes vor Ort. Bergmann und Gerwers waren sich einig: „Das Hochwasser Anfang des Jahres hat wieder gezeigt, dass ein moderner technischer Hochwasserschutz für uns alle unverzichtbar ist.“