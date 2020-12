Die Stadtwerke Rees werden in diesem Jahr keine Mitarbeiter zum Ablesen der Zählerstände abstellen. Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt die Übermittlung der aktuellen Daten von Strom- und Gaszählern in diesem Jahr ausschließlich digital und durch die Kunden selber.

„Die Gesundheit unserer Kunden und unserer Mitarbeiter hat oberste Priorität. Daher wollen wir jedes Risiko vermeiden“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführerin Mareike Terlinden. Die Ablesung der Daten unter Hygienevorschriften sei aufwändig und schwer umsetzbar. Daher bitten die Stadtwerke Rees ihre Kunden um Kooperation.

Kunden können ihre Zählerstände selbst ablesen und dann auf verschiedene Wege übermitteln. Am leichtesten ist der Weg über das Internet (www.stadtwerke-rees.de/uebermittlungzaehlerstaende), wo die selbst abgelesenen Stände nur eingegeben werden müssen. Wer Probleme beim Ablesen hat, kann auch einfach ein Foto des Zählers per WhatsApp (02851/91400) an die Stadtwerke schicken. Alternativ ist es auch möglich, die Zählerdaten per Post an die Stadtwerke Rees zu senden. Ablesekarten werden in diesen Tagen an alle Haushalte verschickt, die Strom oder Gas von den Stadtwerken beziehen.

Frist bis 3. Januar 2021

Die Zählerstände müssen bis zum 3. Januar 2021 bei den Stadtwerken eingegangen sein. Wer bis dahin keine Daten abgegeben hat, der findet auf der Jahresverbrauchsabrechnung einen Schätzwert. Dieser Wert wird auf Basis der Vorjahresverbräuche und weiterer Referenzwerte nach einem anerkannten System ermittelt.

