Entwarnung! Weltkriegsbombe wurde erfolgreich entschärft. Die L7 und die Bahnstrecke werden jetzt wieder für den Verkehr freigegeben. Herzlichen Dank an alle Einsatzkräfte für die gute Arbeit, so die Stadt Rees.

Hier die Ursprungsmeldung plus Fotos von dem Einsatz, zur Verfügung gestellt von der Stadt Rees.

Im Rahmen der Betuwe-Arbeiten an der Bahnstrecke in Haldern ist es zu einem Kampfmittelfund gekommen. Dabei handelt es sich laut Angaben der Stadtverwaltung um eine 5-Zentner-Bombe aus dem 2. Weltkrieg.



Diese muss durch den Kampfmittelräumdienst entschärft werden, die Experten sind seit 18.30 Uhr dabei. In einem Radius von 250 Metern um den Fundort wurden die Bewohner ab 18 Uhr evakuiert. Die Anwohner des inneren Radius wurden coronakonform in den Gebäuden der Grundschule Haldern untergebracht. Im Radius von 500 Metern wurden die Anwohner angehalten, ihre Häuser für die Zeit der Entschärfung nicht zu verlassen.

Darüber hinaus wurde die sich teilweise in der Evakuierungszone befindliche L7 für die Entschärfung gesperrt. Der Verkehr wird für die Zeit der Enztschärfungsmaßnahme über die Bahnhofstraße in Haldern über die K6 nach Mehrhoog in beide Fahrtrichtungen umgeleitet. Die Evakuierung ist bereits gestartet.

Aktuelle Informationen werden auf der Homepage – www.stadt-rees.de – sowie auf dem facebook-Kanal der Stadt Rees veröffentlicht.