Das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Rees hat sich dafür ausgesprochen, ab sofort wieder Gemeindegottesdienste in den Kirchen zu feiern. Der erste am Markt findet am Sonntag, 14. März, um 11 Uhr statt. Pfarrerin Sabina Berner-Pip darf bis zu 30 Besucher begrüßen. Der Sonntagsgottesdienst in Haldern beginnt bereits um 9.45 Uhr. 20 Leute dürfen in der Kirche Platz nehmen.